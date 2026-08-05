Nella 5 km altro oro per Taddeucci, bronzo per Pozzobon

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro-Canottieri Napoli) si conferma la più forte agli Europei di nuoto in acque libere, in corso a Parigi. Dopo il successo nella 10 km di ieri,...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro-Canottieri Napoli) si conferma la più forte agli Europei di nuoto in acque libere, in corso a Parigi. Dopo il successo nella 10 km di ieri, la 29enne toscana è medaglia d'oro nella 5 km, svolta lungo la Senna, davanti all'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, argento a 2"21 dall'azzurra. Come nella 10 km, anche la medaglia di bronzo va a un'italiana, non è Linda Caponi stavolta ma è Barbara Pozzobon (Fiamme Oro). La 32enne veneta tocca a 3"9 da Taddeucci e difende il gradino più basso del podio dagli attacchi della polacca Tarasiewicz e della francese Delacroix. Più indietro la terza azzurra, ovvero la napoletana Noemi Cesarano (Marina Militare-Time Limit), ottava.

L'Italia sale a quota 17 medaglie e si prende il sesto oro della manifestazione continentale.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).