Necropoli via Di Bartolo, partono gli interventi per ripristinare la piena fruibilità del sito

I residenti, da mesi, attendono una soluzione definitiva e hanno più volte reso pubblica la difficoltà di visionare i resti, con vetri del tutto appannati dalla condensa

Gela. Nei prossimi giorni, la necropoli di via Di Bartolo dovrebbe tornare alla piena fruibilità. Da domani, iniziano gli interventi di manutenzione e quelli per l'innesto tecnico, così da superare definitivamente l'accumulo della condensa nei vetri della musealizzazione, che impedisce, al momento, la visione dei resti della necropoli dei bambini. L'amministrazione comunale sta impegnando fondi propri per dare soluzione e consentire ai visitatori di usufruire di un sito archeologico molto importante. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli, con l'assenso della soprintendenza, hanno definito le attività da realizzare, insieme ai tecnici che se ne occuperanno. I residenti, da mesi, attendono una soluzione definitiva e hanno più volte reso pubblica la difficoltà di visionare i resti, con vetri del tutto appannati dalla condensa. Sono previste nuove turbine, tra gli innesti finalizzati a superare i disagi. E' in programma inoltre una manutenzione per il decoro, con la pulizia dell'area.