Naufragio al largo di Lampedusa, dispersa una bambina di 6 anni. Nella notte soccorsi altri 55 naufraghi sulle coste di Pozzallo

Una bambina di sei anni, originaria della Costa d'Avorio, risulta dispersa in mare dopo il capovolgimento di un barchino al largo di Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Una bambina di sei anni, originaria della Costa d’Avorio, risulta dispersa in mare dopo il capovolgimento di un barchino al largo di Lampedusa. E’ accaduto nella notte tra il 18 e il 19 novembre, quando il natante su cui viaggiava con altre decine di persone si è rovesciato e poi è andato a fondo. Secondo la prima ricostruzione, l’imbarcazione, lunga circa sette metri e salpata da Sfax, sulla costa tunisina, si è capovolta mentre si trovava già in vista della motovedetta Cp324 della Guardia costiera, che stava per raggiungerla per l’intercetto. Nel momento del ribaltamento tutti i passeggeri sono caduti in acqua. I militari sono intervenuti subito e sono riusciti a mettere in salvo cinquanta persone, poi trasportate sull’isola e fatte sbarcare in nottata al molo Papa Francesco. Tra i superstiti ci sono dieci donne e tre minorenni. Al momento, in base alle verifiche condotte dopo il salvataggio, la piccola ivoriana sarebbe l’unica persona di cui non si ha notizia. Non verrebbero segnalati altri dispersi.I naufraghi soccorsi provengono da sette Paesi dell’Africa occidentale e centrale: Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.

Dopo lo sbarco, tutti i cinquanta sono stati accompagnati nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 249 ospiti. Tra loro c’è anche la mamma della bambina dispersa, che viene assistita dagli psicologi presenti nella struttura. Per oggi è previsto il trasferimento di circa un centinaio di migranti con il traghetto diretto a Porto Empedocle, per alleggerire la presenza sull’isola.

55 MIGRANTI SOCCORSI NELLA NOTTE A POZZALLO

Cinquantacinque migranti sono stati soccorsi nella notte dalla Guardia Costiera di Pozzallo mentre si trovavano alla deriva su un piccolo peschereccio a circa 135 miglia dalla costa, ai limiti della zona Sar italiana. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri dopo un segnale di Mayday e il successivo avvistamento da parte di un aereo dell’agenzia europea Frontex e di un elicottero della Guardia di Finanza. Sul posto è intervenuta la motovedetta CP325 della Capitaneria di porto di Pozzallo. Le operazioni, proseguite per tutta la notte, sono state rese particolarmente difficili dal maltempo, con scarsa visibilità e mare forza 5-6. Per garantire la sicurezza dei naufraghi sono state coinvolte anche alcune navi mercantili di passaggio e la nave Cigala Fulgosi della Marina Militare, che ha scortato l’unità durante il rientro verso la costa. Secondo le prime informazioni, tutte le persone tratte in salvo sono in buone condizioni di salute.

– foto ufficio stampa Guardia Costiera –

(ITALPRESS).