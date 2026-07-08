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Nato, Meloni “Italia alleato credibile, rispettiamo impegni”

ROMA (ITALPRESS) "L'Italia si è presentata con una percentuale del 2,8% del Pil investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflett...

A cura di Redazione Redazione
08 luglio 2026 16:53
Nato, Meloni “Italia alleato credibile, rispettiamo impegni” -
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ROMA (ITALPRESS) "L'Italia si è presentata con una percentuale del 2,8% del Pil investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza e della resilienza. Perchè vogliamo rispettare gli impegni e lo faremo, ma lo vogliamo fare in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e priorità, in base al contesto e alle nostre possibilità". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del summit della Nato ad Ankara.

"L'Italia si è presentata con una percentuale del 2,8% del Pil investito in difesa e sicurezza - ha ricordato-, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza e della resilienza. Perchè vogliamo rispettare gli impegni e lo faremo, ma lo vogliamo fare in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e priorità, in base al contesto e alle nostre possibilità".

"Siamo convinti che sia assolutamente necessario farlo in un tempo come questo - ha aggiunto -. E' tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola, e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. E' quindi una questione di sovranità, ancora prima che di difesa", ha concluso.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 08 luglio 2026

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