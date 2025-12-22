Natale insieme a Marchitello, animazione e doni per i bambini del quartiere

Il Natale si è acceso in un quartiere dove spesso mancano spazi per i più piccoli

Gela. Ore di festa, in clima natalizio, a Marchitello. Il Natale insieme nei quartieri è arrivato per i più piccoli della zona, tra le palazzine popolari. Il consigliere comunale Lucia Lupo ha voluto portare doni, animazione e giochi, con i volontari. Insieme al consigliere Lupo, l'assessore ai servizi sociali Valeria Caci. Il Natale si è acceso in un quartiere dove spesso mancano spazi per i più piccoli. Insieme al consigliere Lupo e all'assessore Caci, l'animazione di Marika Ricci e Katia Spina, l'Elav, il Villaggio di Joseph, la Procivis e i giovani di Orizzonte Europa ed Evos. “Un'iniziativa che porteremo anche in altri quartieri. La cosa più importante, soprattutto in questo periodo, è dare serenità ai più piccoli”, sottolinea il consigliere Lupo.