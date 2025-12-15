“Natale con la Fise”, un pony Shetland all’ospedale Cervello di Palermo

"Natale con la FISE" è un progetto attivo dal 2017 che coinvolge ospedali e reparti pediatrici su tutto il territorio nazionale.

PALERMO (ITALPRESS) – La magia del Natale è arrivata nei reparti pediatrici dell’Ospedale Cervello di Palermo grazie a Stitch, un piccolo pony Shetland di cinque anni, protagonista della tappa siciliana di “Natale con la FISE”, iniziativa di solidarietà promossa dalla Federazione Italiana Sport Equestri e dai propri comitati regionali. Per la prima volta in Sicilia, il progetto ha coinvolto l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello.

Il Comitato Regionale FISE Sicilia, guidato da Flavio Sinagra, ha portato nell’area antistante al Pronto Soccorso pediatrico un mini-pony, accompagnato dalla mascotte regionale “Tano il pony siciliano” e da alcuni atleti. Vestito da Babbo Natale, Stitch, con il suo particolare occhio azzurro, ha consegnato doni ai piccoli pazienti, regalando un momento di serenità e condivisione in vista delle prossime festività natalizie. “Gli animali costituiscono un supporto di vita prezioso. La visita del pony regala un sorriso ai piccoli ricoverati della Pediatria, rendendo possibile condividere un’esperienza unica, di solidarietà e magia, un momento di connessione con la natura, di gioia ed emozioni positive”, ha sottolineato la direzione strategica dell’AOOR Villa Sofia Cervello.

Il valore sociale del rapporto tra uomo e cavallo è stato evidenziato anche dal comitato regionale Fise Sicilia. “Il legame tra uomo e cavallo è tra i più antichi e straordinari: un rapporto capace di offrire benefici non solo fisici, ma anche psicologici, relazionali, educativi e sociali. Essere oggi all’Ospedale Cervello con un vero pony, capace di comunicare in silenzio e in modo autentico, rappresenta per noi un’occasione speciale per regalare un Natale diverso ai bambini ricoverati”, ha commentato Flavio Sinagra, presidente Fise Sicilia.

Giunto alla sua nona edizione, “Natale con la FISE” è un progetto attivo dal 2017 che coinvolge ospedali e reparti pediatrici su tutto il territorio nazionale. L’edizione 2025 prevede tappe in 12 strutture ospedaliere italiane ed è patrocinata da RAI per la Sostenibilità ESG, che ha riconosciuto il valore sociale dell’iniziativa, capace di unire sport equestri, solidarietà e attenzione al benessere dei più piccoli.

