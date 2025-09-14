Nasce l’Associazione “Ex studenti del Liceo Elio Vittorini”: un ponte tra passato e futuro

L’idea di creare un’associazione dedicata agli ex alunni è nata da un dialogo tra la dirigente scolastica, Ina Ciotta, e gli allora rappresentanti d’istituto d’Aleo e Zervasi.

Gela. Una nuova realtà culturale prende vita in città: l’Associazione “Ex studenti del Liceo Elio Vittorini”, fondata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio umano, storico e culturale di uno degli istituti più prestigiosi del territorio e di rafforzare i legami tra le generazioni di studenti che lo hanno frequentato. Alla guida del direttivo troviamo Elias d’Aleo, presidente; Leonardo Zervasi, vicepresidente; Silvia Blanco, segretaria e Giuseppe Flavio Gallo, tesoriere. L’idea di creare un’associazione dedicata agli ex alunni è nata da un dialogo tra la dirigente scolastica, Ina Ciotta, e gli allora rappresentanti d’istituto d’Aleo e Zervasi, i quali hanno immaginato un progetto capace di mantenere vivo il rapporto tra studenti, ex studenti e comunità scolastica. La neonata associazione si pone come obiettivo quello di promuovere attività culturali, artistiche e sociali che mettano al centro la comunità del Liceo Vittorini. Tra le finalità vi sono il rafforzamento dei rapporti tra ex studenti e studenti attuali, l’organizzazione di convegni, incontri, presentazioni di libri, mostre, laboratori e iniziative di mentoring, oltre alla collaborazione attiva con la dirigenza, i docenti e gli studenti. Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Liceo, alla promozione di iniziative che abbiano respiro non solo locale ma anche nazionale e internazionale e alla creazione di uno spazio dinamico e creativo a disposizione della comunità. Tra gli strumenti che l’associazione intende adottare figurano l’organizzazione di eventi, workshop, rassegne culturali, corsi e laboratori, la collaborazione con enti pubblici e privati, università e altre associazioni, nonché la stipula di convenzioni e protocolli d’intesa. Non mancheranno la pubblicazione di materiali editoriali e multimediali e attività di raccolta fondi e sponsorizzazione. Inoltre, saranno istituite commissioni tematiche per la gestione di progetti specifici, con l’obiettivo di garantire un approccio partecipativo e inclusivo. Con la nascita di questa associazione, gli ex studenti del Vittorini vogliono restituire al territorio un luogo di incontro e crescita, rafforzando il dialogo tra memoria e innovazione. Un progetto che intende trasformare l’esperienza scolastica in una risorsa permanente per la città di Gela, offrendo occasioni di confronto e collaborazione t ra generazioni diverse.