Nasce l'Asd Gela, Melfa presidente, La Spina vice

Ore decisive per il futuro del delfino biancazzurro con gli ultimi adempimenti burocratici.

Gela. E’ un parto lungo, complicato e travagliato ma intanto la Asd Gela è una nuova associazione sportiva registrata da poche ore all’Agenzia delle Entrate. Maurizio Melfa è il nuovo presidente, Giuseppe La Spina il suo vice. Tra i componenti anche Paolo Bentivegna, Francesco Cassarino e Paolo Smorta.

E’ il primo passo verso il cambio di società definitivo. Sono ore convulse. Mentre il ds Aurelio Lo Bianco è tornato in città per definire gli aspetti contrattuali e liberatori con i calciatori (in primis con quelli che giocavano in Eccellenza), Melfa ha incontrato il legale della dirigenza del Gela per definite gli ultimi aspetti burocratici. Oggi stesso sarà aperto un nuovo conto corrente bancario e da domani, massimo mercoledì inizieranno i bonifici ai calciatori. Manca veramente poco ma filtra cauto ottimismo malgrado anche questa mattina qualche inconveniente si è registrato.

Si attende solo l’ufficialità ma la lunga trattativa sembra veramente ad una chiusura positiva.

In mattinata, le parti coinvolte hanno avuto un importante riunione, presumibilmente una delle ultime prima di mettere nero su bianco. Vecchia e nuova proprietà sono al centro di una serie di trattative e adempimenti burocratici che potrebbero ridisegnare in modo definitivo l’assetto societario del sodalizio. Tra i presenti al vertice anche il ds Aurelio Lo Bianco.

Dopo la registrazione della nuova società occorre l’acquisizione del ramo d’azienda, passaggi tecnici indispensabili per procedere regolarmente con il trasferimento della proprietà. Si contratterà anche con la FIGC per scongiurare penalizzazioni. Lo scorso aprile era già stato inflitto un punto di penalità e adesso si sta lavorando per evitare che la sanzione possa essere più rotonda con ripercussioni sulla prossima stagione.