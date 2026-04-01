Nasce la Uiltec Sicilia, guida a Bottaro: in segreteria Castania e Sanzone

Due gelesi nella nuova Uiltec Sicilia

Palermo. Primo congresso della Uiltec Sicilia a Isola delle Femmine, Palermo. I lavori hanno portato all'accorpamento delle nove province siciliane e alla nascita di una nuova Uiltec regionale, con alla guida Andrea Bottaro. Nella nuova segreteria, composta da sei membri, i gelesi Maurizio Castania (che per anni è stato referente territoriale) e Vincenzo Sanzone, oltre ovviamente ai componenti del consiglio generale regionale provenienti dalle varie società del settore industria. Presenti all'evento palermitano, la segretaria nazionale Uiltec Daniela Piras, la segretaria generale della Uil Sicilia Luisella Lionti, il segretario organizzativo Andrea Fiordelmonte, il deputato regionale Salvatore Scuvera, il presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona e il responsabile Hr di ENI Gela, Gianfranco Ruiu. "Un grande risultato per la Uiltec Sicilia, che guarda al futuro con rinnovata energia e determinazione", fanno sapere dal sindacato.