Nasce Alumni UniPa, rete di ex studenti premia 10 ragazzi dello Zen di Palermo

Da tempo il polo accademico del capoluogo siciliano sta tracciando un nuovo paradigma nella definizione di un legame a doppio filo tra sé e i propri studenti

PALERMO (ITALPRESS) – Nel percorso di interconnessione sempre più stretta tra studenti e ateneo già intrapreso dall’Università degli Studi di Palermo, un nuovo tassello si colloca grazie alla nascita dell’Associazione Alumni UniPa. Da tempo il polo accademico del capoluogo siciliano sta tracciando un nuovo paradigma nella definizione di un legame a doppio filo tra sé e i propri studenti, con la presentazione della nuova comunità degli ex studenti UniPa che va proprio in questa direzione. Il tutto nel segno della valorizzazione delle competenze acquisite durante il percorso universitario e dei rapporti personali che l’ateneo ha contribuito a creare e sostenere nel tempo attraverso la fruizione dei propri spazi e delle attività.

“Ogni laureato continua a rappresentare un ponte tra la nostra università e il mondo. Associazione Alumni UniPa nasce dalla voglia di trasformare l’appartenenza in una responsabilità condivisa, una storia personale in un patrimonio collettivo”, parola del rettore dell’Università degli Studi di Palermo e presidente pro tempore dell’associazione, Massimo Midiri, che ha ribadito come UniPa voglia essere “uno spazio aperto in cui ognuno possa contribuire alla crescita di qualcun altro, con un percorso sociale e culturale”.

Nel corso della presentazione, sono stati premiati, con un contributo economico inserito nel più ampio progetto di Terza Missione “Ricuciamo Palermo” promosso da UniPa, i dieci migliori studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado “Giovanni Falcone” e “Leonardo Sciascia” del quartiere Zen di Palermo, alla presenza dei dirigenti scolastici Massimo Valentino e Stefania Cocuzza.

“Il talento esiste ed esiste ovunque – prosegue il rettore Midiri -, il compito delle istituzioni è quello di creare le condizioni perché chiunque possa esprimerlo, al di là della provenienza geografica o sociale. Per noi l’università è una presenza attiva, che dialoga col territorio e costruisce percorsi di inclusione. Ribadire i meccanismi della cultura e dell’impegno che l’Università deve mettere in campo rappresenta oggi un messaggio molto importante”.

Alla manifestazione presenti anche l’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Palermo, Maurizio Carta, il vicepresidente di Sicindustria, Luciano Basile, Michelangelo Gruttadauria, presidente di UniPa Heritage – Sistema Museale di Ateneo, e Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di Futuro, già presidente del Senato della Repubblica e procuratore nazionale antimafia, intervenuto a margine sul valore dell’ateneo per i giovani: “Mettere al centro l’università creando un’associazione di ex alunni che costituirà un filo rosso tra il DNA accademico di tante generazioni e professioni è una cosa utile per perché dà ai giovani l’idea di quello che può essere il loro futuro. L’università deve essere vista dunque non solo come luogo di formazione professionale, ma anche luogo che ti forma alla vita”.

Al termine dei vari interventi, sono stati proiettati dei videomessaggi di Teresa Mannino e Valentino Picone, alumni dell’ateneo e portatori della propria testimonianza sull’importanza del percorso universitario.

– Foto xi6/Italpress –

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