NABA Future Talents: 20 borse di studio al 50% con tre brand italiani

MILANO (ITALPRESS) - NABA, Nuova Accademia di Belle Arti lancia le borse di studio "NABA Future Talents - Made in Italy Program" dedicate alle aspiranti matricole dei Trienni di Milano e Roma e a stud...

MILANO (ITALPRESS) - NABA, Nuova Accademia di Belle Arti lancia le borse di studio "NABA Future Talents - Made in Italy Program" dedicate alle aspiranti matricole dei Trienni di Milano e Roma e a studenti che hanno già concluso il primo anno in altre università e sono interessati ad accedere dal secondo anno degli stessi Trienni per l'Anno Accademico 2026/27. Un progetto che intende mettere al centro i giovani e il loro potenziale, offrendo un'ulteriore opportunità di trasformare passione e talento in un percorso formativo d'eccellenza.

L'iniziativa, spiega una nota, nasce in collaborazione con alcune delle aziende simbolo del panorama italiano nei settori del design, del game e del food - Breil, Clementoni, Venchi - che condividono con NABA la volontà di investire concretamente nelle nuove generazioni e nei valori distintivi del "saper fare". Una vera alleanza tra formazione e industria che coniuga cultura progettuale, visione imprenditoriale e capacità creativa.

Partecipando al bando, è possibile ottenere una delle 20 borse di studio a copertura del 50% della retta dei corsi triennali e applicabili a tutte le fasce di reddito, che hanno l'obiettivo di rendere l'accesso alla formazione artistica sempre più inclusivo. Sono indirizzate a tutti gli studenti che intendono iscriversi al primo anno o a coloro che hanno già frequentato il primo anno in altre realtà accademiche, offrendo così l'opportunità di entrare nel mondo NABA usufruendo dei vantaggi della borsa di studio anche a partire dal secondo anno di corso, per una continuità concreta nel percorso creativo e di formazione professionale. Gli studenti che dimostreranno impegno e risultati durante il percorso accademico, inoltre, potranno rinnovare le borse fino al terzo anno, assicurando così un sostegno concreto e continuativo alla propria formazione.

Le aziende partner prenderanno parte alla cerimonia ufficiale di assegnazione delle borse di studio in Accademia e apriranno le porte delle proprie sedi agli studenti vincitori per un educational tour dedicato: un'esperienza pensata per favorire il confronto diretto con il mondo del lavoro e con i processi creativi e produttivi che caratterizzano le eccellenze del panorama aziendale italiano. Inoltre, potranno essere coinvolte anche nella fase di selezione dei progetti candidati al bando, contribuendo così a far emergere le idee più innovative e promettenti.

"Siamo orgogliosi che alcuni dei più importanti brand italiani abbiano scelto di affiancarci in questo percorso condiviso - dichiara Daniele Bisello o Ragno, NABA Managing Director -. Questa collaborazione rappresenta un investimento concreto nel futuro dei giovani e nella valorizzazione del talento. Crediamo fermamente che il rapporto tra formazione e impresa sia il motore per creare nuove opportunità professionali e queste borse di studio sono la prova concreta di una visione orientata al futuro".

Per le aspiranti matricole ai primi anni dei Trienni NABA, l'Accademia assegnerà una borsa di studio ai migliori candidati sulla base del giudizio ottenuto nella prova di ammissione, valutata da un'apposita Commissione.

Per coloro che hanno già frequentato il primo anno presso altri atenei o accademie e intendono trasferirsi a uno dei Trienni NABA, l'Accademia assegnerà una borsa di studio ai migliori candidati sulla base della valutazione del portfolio presentato oppure del progetto sviluppato secondo la traccia indicata nel bando, entrambi esaminati da un'apposita Commissione.

I Trienni dei campus di Milano e Roma coprono tutte le principali aree creative: Area Communication and Graphic Design: Trienni in Comics and Visual Storytelling, in Graphic Design e Art Direction, in Marketing e Management per l'Impresa Creativa - Empowering AI; Area Design: Triennio in Design; Area Fashion Design: Trienni in Fashion Design e in Fashion Marketing Management; Area Media Design and New Technologies: Trienni in Cinema e Animazione e in Creative Technologies; Area Set Design: Triennio in Scenografia; Area Visual Arts: Triennio in Pittura e Arti Visive.

- foto ufficio stampa NABA -

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