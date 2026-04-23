Musto e il contatto con responsabile Impianti, sindaco: "Chiederò relazione, serve legalità"

Abbiamo riportato del contatto che Musto ebbe con un responsabile tecnico di Impianti Srr, la società pubblica in house che gestisce il servizio, anche a Gela, e il sito di Timpazzo

Gela. Come abbiamo riferito, il boss niscemese Alberto Musto, che insieme a diversi familiari è stato al centro della prima indagine "Mondo opposto" e ora del blitz "Mondo opposto 2", mirava al settore locale dei rifiuti. Prima, con lo smaltimento degli oli esausti, e poi con un progetto più ampio. Abbiamo riportato del contatto che ebbe con un responsabile tecnico di Impianti Srr, la società pubblica in house che gestisce il servizio, anche a Gela, e il sito di Timpazzo. Una conversazione con un ingegnere niscemese è stata captata dagli investigatori. Il sindaco Terenziano Di Stefano vuole chiarezza dai vertici di Srr e di Impianti Srr. "Come amministrazione, ribadiamo la nostra piena fiducia nell’operato della magistratura e degli organi investigativi, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su ogni ambito che possa riguardare la vita pubblica e la gestione dei servizi essenziali. Dalle prime informazioni giornalistiche emerge, inoltre, la possibile volontà di introdursi anche nel settore dei rifiuti. Si tratta di un ambito particolarmente delicato, rispetto al quale l’attenzione deve essere massima. I sindaci, che compongono la Srr e che esercitano funzioni di indirizzo, controllo e garanzia sulla società partecipata, siamo chiamati ad assicurare il massimo livello di vigilanza e trasparenza. Per questa ragione, come sindaco di Gela chiederò con estrema urgenza al presidente della Srr di farsi portavoce con la partecipata al fine di acquisire una relazione dettagliata da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa alle notizie giornalistiche, quale atto dovuto a tutela dell’interesse pubblico e della piena trasparenza amministrativa", dice il sindaco. "La legalità, la trasparenza e la collaborazione istituzionale restano pilastri fondamentali dell’azione amministrativa. Continueremo a lavorare con determinazione affinché il nostro territorio sia presidio di legalità, sviluppo e fiducia nelle istituzioni", conclude.