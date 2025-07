Mussoni nella giunta del Comitato paralimpico nazionale: "Premiato un impegno che dura da 39 anni"

Mussoni è stato eletto durante il Consiglio nazionale

Gela. Si è svolto giovedì pomeriggio a Roma presso il Palacongressi "Impianti sportivi Giulio Onesti" il XII Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Il conclave sportivo Paralimpico ha eletto la nuova Governance Sportiva 2025/2028, indicando come presidente alla guida del Cip Marco Giunio De Santics e tutti i componenti di Giunta. Tra questi, è stato eletto il gelese Salvatore Mussoni già scelto il 19 maggio nel Consiglio Nazionale e oggi entrato a far parte della nuova governance del Movimento Paralimpico in rappresentanza di tutti i delegati Provinciali Cip. "Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno riposto in me la fiducia a cominciare dal Presidente Federale e fino ai Tecnici, agli atleti e ai rappresentanti Territoriali delle discipline e degli enti associati, che con il loro voto hanno sostenuto la mia candidatura. Un anno pieno di riconoscimenti che mi hanno accompagnato in questi trentanove anni di passione e dedizione al servizio del movimento Paralimpico fatto di sfide e obiettivi da raggiunge, e che oggi mi investono ancora con maggior responsabilità per i futuri traguardi ai quali il mondo Paralimpico ambisce. Volevo condividere questo successo ringraziando la mia famiglia che mi è stata vicina e che mi ha sempre sostenuto nelle scelte fatte condividendo il bene per il movimento Paralimpico. Grazie ancora a tutti", dice Mussoni.