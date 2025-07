Musica vintage e spirito giovane: The Nuts alle Mura Federiciane per “Percorsi musicali”

Stasera al plesso Santa Maria di Gesù, The Nuts in concerto per la rassegna del maestro Crocifisso Ragona: classici anni ’60/’70 riletti in chiave rock.

A cura di Luca Maganuco 26 luglio 2025 00:28

