Musica sotto le stelle, torna la rassegna “Percorsi Musicali – Gela Estate 2025”

Gela. Anche quest’anno l’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” di Gela rinnova il suo appuntamento con l’arte e la grande musica, presentando la rassegna “Percorsi Musicali – Gela Estate 2025”, con il patrocinio del Ministero della Cultura – Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e del Comune di Gela – Assessorato Turismo, Cultura ed Eventi.

La manifestazione si svolgerà presso le Mura Federiciane (Plesso Santa Maria di Gesù), con inizio concerti alle ore 21:15, offrendo una settimana di eventi dal vivo in uno scenario storico suggestivo.



Programma della Rassegna:





Martedì 22 luglio 2025

Concerto del trio:

• Massimo Santonocito (percussioni)

• Rossella Lavenia (chitarra)

• Sebastiano Cantarella (basso)



Mercoledì 23 luglio 2025

Concerto del trio Augustin Savard:

• Valentina Battaglia, Francesca Battaglia, Andrea Cavallo (trombe)

• Ignazio Cannio (pianoforte)



Giovedì 24 luglio 2025

Recital pianistico di

• Vincenzo Gambuzza



Venerdì 25 luglio 2025

Concerto del duo:

• Simone Marino (flauto)

• Alessio Esposito (pianoforte)



Sabato 26 luglio 2025

Concerto della band THE NUTS:

• Katia Ester Giglio (voce)

• Valentina Tristicchi (voce e chitarra acustica)

• Luigi Giorgio (tastiere)

• Matteo Guagliardo (chitarra elettrica)

• Salvatore Modena (basso)

• Salvatore Ferraro (batteria)



Domenica 27 luglio 2025

Concerto del trio lirico/strumentale:

• Maria Grazia Arena (soprano)

• Gino Rotondo (sax)

• Gianluca Furnari (pianoforte)





Sotto la direzione del Presidente Prof. Crocifisso Ragona, la rassegna “Percorsi Musicali” rappresenta un’occasione per promuovere la cultura musicale nel territorio e per offrire ai cittadini e ai turisti un’esperienza artistica di qualità, gratuita e accessibile a tutti. Un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza delle note in una delle cornici più affascinanti della città.