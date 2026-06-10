Musica in locali ed eventi, ecco il provvedimento corretto firmato dal sindaco
L'ordinanza rivista e corretta
Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato un’ordinanza che disciplina la diffusione della musica nei locali, dehors ed eventi dal 15 giugno al 30 settembre 2026.
Musica consentita:
𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝ì - 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟗:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟏:𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨;
𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝ì – 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 – 𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 – 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟗:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟐:𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨.
La Domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo esclusi i lidi balneari balneari per i quali il limite orario è le ore 2,00 del giorno successivo;.
𝐅𝐚 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐚 𝐝𝐚𝐥 𝟗 𝐚𝐥 𝟐𝟐 a𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐭𝐫à 𝐨𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐥’𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟑,𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨.
Orari più restrittivi per le attività vicine a ospedali, Rsa e strutture sanitarie.
Gli eventi con attività sonore dovranno essere comunicati al Suap almeno 10 giorni prima. Per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni da 300 a 3.000 euro, fino a 5.000 euro nei casi più gravi, oltre alla possibile sospensione dell’attività.