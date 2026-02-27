Museo relitti greci, orari di ingresso: anche sabato e domenica

L’accesso continuerà ad avvenire in modalità contingentata, con ingresso consentito a gruppi composti da un massimo di 20 persone per volta

Gela. La Direzione del Museo dei Relitti Greci, retta da Ennio Turco, comunica i nuovi giorni e orari di apertura al pubblico, definiti al fine di garantire una migliore organizzazione delle visite e una più efficace fruizione del patrimonio storico e archeologico custodito all’interno della struttura. Il Museo sarà aperto dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mentre nelle giornate di sabato e domenica l’apertura sarà prevista dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L’accesso continuerà ad avvenire in modalità contingentata, con ingresso consentito a gruppi composti da un massimo di 20 persone per volta, così da assicurare una visita ordinata, sicura e rispettosa dei reperti esposti. Rimane confermata la prenotazione obbligatoria tramite posta elettronica per scuole, club service, associazioni e gruppi organizzati, al fine di consentire una corretta pianificazione degli ingressi e garantire un’accoglienza adeguata da parte del personale del Museo. La Direzione invita tutti gli interessati a programmare anticipatamente la visita, contribuendo alla valorizzazione e alla tutela di un patrimonio storico di straordinaria importanza per il territorio