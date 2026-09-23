Museo relitti greci con personale ridotto all'osso, Lorefice porta caso al ministro Giuli

L'iniziativa in parlamento

Gela. Il museo dei relitti greci praticamente senza personale e con quello disponibile costretto a un tour de force pur di assicurare le visite finisce in parlamento. Il senatore Pietro Lorefice ha presentato un'interrogazione al ministro della cultura Alessandro Giuli. "Oltre 20mila visitatori in pochi mesi, ma il museo dei relitti greci è già stato costretto a chiudere di domenica per carenza di personale. Ho presentato un’interrogazione al ministro Giuli per sapere quali iniziative intenda assumere, d’intesa con la Regione Siciliana, per garantire la piena e continuativa fruibilità del museo e degli altri siti culturali della città, anche in vista della riapertura del museo archeologico", spiega Lorefice. I tempi di riapertura saranno ancora lunghi per il museo archeologico e l'assessore regionale Francesco Scarpinato ha fatto sapere che non saranno immediate neanche le procedure per nuovo personale.