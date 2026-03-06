Museo relitti, disagi non mancano: bagni guasti e piano superiore ancora inaccessibile per i visitatori

I visitatori, almeno in questi giorni, si sono trovati davanti a una struttura potenzialmente di primo piano nello scenario regionale e non solo, dato il valore enorme della nave arcaica e delle altre esposizioni, ma di fatto monca, senza veri servizi

Gela. Il nuovo museo dei relitti greci, che nei primi giorni di apertura al pubblico ha fatto registrare numeri di affluenza notevoli, va però reso molto più efficiente. Nelle scorse ore, un gruppo di persone giunto nella struttura per la visita ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di accedere al bagno. Un'anziana che faceva parte del gruppo, dopo varie insistenze, ha potuto usare quello di servizio destinato al personale. I servizi igienici per i visitatori, invece, pare siano guasti. Inoltre, il museo rimane a scartamento ridotto. Non si può accedere al piano superiore né usufruire degli oculus per la visione multimediale. I visitatori, quindi, almeno in questi giorni si sono trovati davanti a una struttura potenzialmente di primo piano nello scenario regionale e non solo, dato il valore enorme della nave arcaica e delle altre esposizioni, ma di fatto monca, senza veri servizi e sbarrata per l'accesso al piano superiore. Il parco archeologico e la soprintendenza dovranno decisamente migliorare l'offerta in attesa che la Regione dia seguito all'impegno di rafforzare il personale. Oggi, è l'ultimo giorno per le visite gratuite. Martedì 10 marzo è prevista una giornata dedicata ai beni archeologici siciliani, volta alla memoria di Sebastiano Tusa, e anche in quell'occasione tutti i parchi e i musei saranno accessibili gratuitamente.