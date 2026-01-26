Museo del mare, nuovo sopralluogo e apertura imminente: va risolto il nodo del personale per la gestione

La Regione e la deputazione locale sono chiamate a fare uno sforzo più che necessario per dare lustro non solo alla nave ma all'intero polo archeologico di Bosco Littorio

Gela. Dopo diversi slittamenti, il museo del mare dovrebbe aprire i battenti, entro le prossime settimane. Non c'è ancora nessuna ufficialità ma l'inaugurazione appare vicina. In giornata, c'è stato un sopralluogo. L'amministrazione comunale, i tecnici di Ghelas e Impianti Srr, insieme ai riferimenti della soprintendenza e del parco archeologico, hanno preso atto della situazione attuale. L'allestimento della nave arcaica è stato completato. A maggior ragione, pare che si stiano stringendo i tempi per aprire il museo alla città. Chiaramente, in attesa di soluzioni pratiche, rimane il nervo scoperto della gestione. Manca personale da collocare nella struttura, al pari di ciò che accade in altri siti della città, spesso chiusi proprio per mancanza di personale. Dalla Regione, al momento, non sembrano essere pervenute rassicurazioni e a Palazzo di Città si vuole evitare di trovarsi con un museo fondamentale nel rilancio turistico e culturale ma a scartamento ridotto per assenza di operatori. E' una questione che dovrà essere affrontata, principalmente su un piano finanziario. La Regione e la deputazione locale sono chiamate a fare uno sforzo più che necessario per dare lustro non solo alla nave ma all'intero polo archeologico di Bosco Littorio. Giorni addietro, invece, un altro sopralluogo è stato condotto nel museo regionale, dove però la tempistica per la riapertura non sembra così immediata, nonostante il lungo tempo trascorso dalla chiusura per i lavori di rifacimento della struttura.