Museo del mare, comitato: "Rassicura il sopralluogo di Scarpinato, bisogna vigilare"

Gela. La visita in città dell'assessore regionale Scarpinato, finalizzata all'inaugurazione della necropoli di via Di Bartolo, gli ha permesso di condurre un nuovo sopralluogo all'interno del Museo del mare, a Bosco Littorio. L'apertura è attesa da tempo, per l'esposizione della nave arcaica. Scarpinato, accompagnato dai riferimenti istituzionali locali, ha potuto prendere contezza di un allestimento che pare inizi a prendere forma. “Ci rassicura il fatto che l'assessore Scarpinato abbia potuto prendere contezza, materialmente, della situazione all'interno del Museo del mare – dicono Caiola e Sacco del comitato civico per l'apertura del sito – dalle immagini diffuse, pare che i lavori vadano avanti e noi continueremo a vigilare con molta attenzione”. Di recente, al comitato era stata negata la possibilità di un sopralluogo all'interno della struttura di Bosco Littorio.

In foto il sopralluogo condotto da Scarpinato