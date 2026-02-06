Museo del mare, Cavallo: "Apertura è frutto dell'impegno del centrodestra"

Il consigliere sarà alla Bit di Milano durante la presentazione del video di lancio del museo del mare

Gela. Il museo del mare che sarà inaugurato il prossimo 24 febbraio, frutto “del lavoro e dell'impegno profusi dal centrodestra e riconosciuti dall'amministrazione comunale”. Il presidente della commissione consiliare cultura Sara Cavallo, traendo spunto dai recenti sopralluoghi nella struttura condotti dal sindaco Terenziano Di Stefano, dall'assessore Romina Morselli e dai tecnici, ricorda i meriti del governo regionale. “Siamo lieti e soddisfatti che questa amministrazione comunale prenda atto con favore dell’importante lavoro svolto dal governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, in collaborazione con l’assessore regionale Scarpinato e l’onorevole Scuvera. Un anno di lavoro concreto che oggi vede finalmente la luce, producendo risultati significativi per il territorio. In qualità di presidente della commissione cultura, non posso che esprimere apprezzamento per un percorso che ha saputo trasformare l’impegno politico in fatti reali. Prendiamo atto con soddisfazione che anche l’amministrazione comunale, pur non appartenendo all’area del centrodestra, riconosca e apprezzi il lavoro svolto, in particolare per l’apertura del museo della nave greca, progetto che sarà rappresentato alla Bit di Milano. Sarò presente su invito dell’assessore regionale Scarpinato e come consigliere comunale di Fratelli d’Italia, nonostante le critiche gratuite che non scalfiscono il valore del lavoro portato avanti. Accogliamo positivamente il riconoscimento espresso dall’amministrazione comunale: quando i risultati sono concreti, parlano da soli. La città ne beneficia, i cittadini lo vedono. Il centrodestra dimostra ancora una volta di essere fattivo, capace di realizzare e di ottenere apprezzamento anche da chi politicamente è distante. I fatti, non le parole, sono la migliore risposta”, indica in una nota il consigliere FdI.