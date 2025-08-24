Mura Federiciane, questa sera in concerto i "Quinto grado"

L’appuntamento è fissato per le 21:15

Gela. Sarà una serata all’insegna della musica e delle emozioni quella di stasera quando la band “Quinto Grado” si esibirà nello spettacolo musicale Orizzonti Pop-Rock. L’appuntamento è fissato per le 21:15 alle Mura Federiciane – Plesso Santa Maria di Gesù, una cornice storica che ospiterà il concerto gratuito, patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, dal Comune di Gela e con il sostegno di sponsor locali.



Il gruppo è formato da:



Sandra Sammito (voce, piano, tastiere),Matteo Sammito (chitarra e cori),Gianni Cravana (basso e cori),Filippo Leonardi (batteria).



Con il loro sound energico e coinvolgente, i Quinto Grado proporranno un viaggio musicale tra i grandi classici del pop-rock italiano e internazionale, senza rinunciare a reinterpretazioni personali che ne contraddistinguono lo stile. L’evento rappresenta un’occasione speciale per cittadini e visitatori, che potranno vivere una serata di musica live in uno dei luoghi simbolo della città. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica dal vivo e del rock.