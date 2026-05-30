Municipale nel parcheggio Arena, segnalati oltre venti giovani: disturbavano residenti e automobilisti

L’intervento è stato disposto a seguito delle numerose segnalazioni pervenute sia dai cittadini che usufruiscono quotidianamente dell’area di sosta sia dai residenti della zona

Gela. L’amministrazione comunale, attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore alla polizia locale Simone Morgana, esprime il proprio plauso al comandante della municipale e a tutti gli agenti impegnati nell’operazione di controllo effettuata nella giornata di ieri presso il parcheggio Arena. L’intervento è stato disposto a seguito delle numerose segnalazioni pervenute sia dai cittadini che usufruiscono quotidianamente dell’area di sosta sia dai residenti della zona, che avevano evidenziato situazioni di disagio e preoccupazione. Nel corso dell’attività sono stati identificati oltre venti giovani, nell’ambito di un’azione di monitoraggio e prevenzione finalizzata a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza degli spazi pubblici. "Desideriamo ringraziare il comandante e gli uomini della polizia locale per il lavoro svolto – dicono il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Simone Morgana – nonostante le risorse limitate a disposizione, l’impegno dell’amministrazione e della polizia municipale prosegue con determinazione per la tutela del territorio e per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai cittadini gelesi. La presenza costante sul territorio e l’attenzione alle segnalazioni della comunità rappresentano strumenti fondamentali per prevenire situazioni di criticità e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. L’amministrazione comunale conferma che le attività di controllo e vigilanza proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e a quelle oggetto di segnalazioni da parte della cittadinanza".