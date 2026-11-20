Mpa, Raffaele Lombardo “Stop al patto coi forzisti”

Così il leader Mpa Raffaele Lombardo, dopo le voci sulla candidatura alla presidenza della Regione di Giorgio Mulè

PALERMO (ITALPRESS) – “Ora tutti negano, ma se fosse vero quello che è successo a Roma martedì, sarebbe sconvolgente. Sarebbe il segno di come la classe di dirigente siciliana dei partiti nazionali sia considerata l’ultima ruota del carro. Noi siamo un partito regionale ma abbiamo un rapporto federale con Forza Italia. O forse, a questo punto, dovrei dire che avevamo questo rapporto”. Così il leader Mpa Raffaele Lombardo, dopo le voci sulla candidatura alla presidenza della Regione di Giorgio Mulè seguita dalla smentita da parte di Forza Italia, in un’intervista a la Repubblica Palermo che lascia intravedere una rottura tra Mpa e Forza Italia. Poi, incalza: “A una riunione dove non c’è nessun esponente siciliano di Forza Italia e non c’è neanche il commissario del partito nell’Isola, Nino Minardo, un manipolo di persone hanno deciso, per giunta a sua insaputa, delle sorti del presidente Schifani”.

“Dico che è sconvolgente perché si tratta non solo dell’ex presidente del Senato e dell’attuale presidente della Regione. Schifani è anche il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia, fa parte dei vertici del partito. Significherebbe che la classe dirigente nazionale non ha più alcun limite. E anche che la classe dirigente siciliana non ne esce molto bene, non ha più alcuna autorevolezza”. Alla domanda se ha sentito il presidente Schifani, Lombardo dice: “Sì, l’ho sentito e ho avuto la netta sensazione che non ne sapesse nulla. Schifani è una persona che non si lascia andare a improvvisazioni, che riflette. Non credo che pensi alle dimissioni”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).