Mpa punta a strutturarsi con il gruppo giovanile, definito il direttivo: "E' il primo sul territorio"

Gela. A conclusione dell'iniziativa odierna organizzata dall'Mpa locale, aderente a “Grande Sicilia”, è stato ufficializzato il direttivo del gruppo giovanile, da tempo affidato a Giuseppe Gallo. “Il direttivo, composto da quindici giovani, presenta una distribuzione di genere equilibrata, con sei componenti femminili e una presenza mista di studenti e giovani professionisti. La guida viene affidata a Giuseppe Gallo, che manterrà il ruolo di coordinatore. Al suo fianco, come vicecoordinatori, Vincenzo Lombardo ed Eleonora Orlando. Gli altri membri sono Noemi Cassarino, Antonio Ferrigno, Andrea Merodi, Lidia Mezzasalma, Ludovica Pisano, Gaetano Arizzi, Flavio Claude, Gabriele Buè, Simone Moscato, Gabriele Cammalleri, Lucrezia Mauro ed Elisabetta Romano. La struttura interna è organizzata in diversi ambiti tematici, che costituiranno la base del lavoro dei prossimi mesi: politiche giovanili, turismo, infrastrutture, università e orientamento scolastico, innovazione e intelligenza artificiale, trasparenza amministrativa, cultura, attività produttive e sviluppo territoriale. Alcune responsabilità sono già state assegnate, come nel caso del dipartimento dedicato all’innovazione, affidato in particolare a Lidia Mezzasalma”, riporta una nota. “Durante l’incontro è stato evidenziato che l’attività del gruppo giovanile non avrà un ruolo meramente simbolico, ma sarà orientata alla produzione di proposte e contributi utili anche al lavoro degli amministratori del movimento. A partire da gennaio, il direttivo avvierà una fase operativa più strutturata, con l’obiettivo di definire iniziative e progetti da affiancare alle attività politiche locali. La riunione ha confermato l’interesse del partito nel consolidare la partecipazione dei giovani all’interno della propria organizzazione. Resta ora da verificare quale sarà l’effettiva capacità del nuovo direttivo di tradurre la propria impostazione programmatica in iniziative concrete e quanto il percorso gelese potrà incidere nel più ampio processo di costruzione della rete giovanile provinciale e regionale”, riporta inoltre la nota. All’iniziativa di oggi, come abbiamo già riferito, erano presenti il presidente dell'Mpa Raffaele Lombardo, l’assessore regionale Francesco Colianni e i riferimenti territoriali Rosario Caci, l’assessore Valeria Caci e il consigliere comunale Lucia Lupo. “L’esperimento gelese, avviato nei mesi scorsi, diventa così la prima struttura giovanile formalizzata del movimento sul territorio. Il progetto, secondo quanto emerso durante l’incontro, dovrebbe fungere da base per la costituzione del coordinamento provinciale e, successivamente, di quello regionale, che dovrebbero prendere forma nei prossimi mesi. L’idea è quella di dotare la componente giovanile del partito di una organizzazione stabile e capace di affiancare il lavoro dei dirigenti e degli amministratori locali”, fanno sapere gli autonomisti.