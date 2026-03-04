Quotidiano di Gela

Mpa nella giunta Tesauro, Caci: "Pieno sostegno, ha grande esperienza"

Licata entra in una giunta di centrodestra, a guida FI, in una fase di evidente transizione davanti a quanto sta accadendo a livello giudiziario, con l'inchiesta che sta pesantemente toccando il parlamentare Ars azzurro Michele Mancuso

04 marzo 2026
Caltanissetta. L'Mpa gelese sostiene la scelta del sindaco nisseno Walter Tesauro che ha ufficializzato la nomina in giunta dell'avvocato Salvatore Licata, proprio in quota Mpa-Grande Sicilia. "Siamo sicuri che il neo assessore Licata, a Caltanissetta, saprà dare un contributo di qualità - dice il portavoce autonomista Rosario Caci - ha grande esperienza anche per quanto concerne i rapporti con il Libero Consorzio. Siamo pronti a una sinergia con tutti i rappresentanti dei Comuni del territorio". Licata entra in una giunta di centrodestra, a guida FI, in una fase di evidente transizione davanti a quanto sta accadendo a livello giudiziario, con l'inchiesta che sta pesantemente toccando il parlamentare Ars azzurro Michele Mancuso. A Gela, invece, anche ieri lo stesso Caci ha ribadito il pieno sostegno del partito al progetto del sindaco Terenziano Di Stefano, supportato da aree progressiste e civiche. Nei territori, i lombardiani continuano a far prevalere una certa libertà di scelta, sulla base della qualità dei progetti amministrativi.

