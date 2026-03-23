Mpa, "crescita partito passa anche dai giovani": "Confronto su idee e progetti fondamentale"

Rappresentanze giovanili sono arrivate da diverse aree della Sicilia

Gela. La crescita del gruppo locale Mpa passa anche dai giovani. Nel fine settimana appena trascorso, un confronto organizzato dal partito in città ha messo insieme esperienze piuttosto eterogenee, su invito proprio degli autonomisti, che si sono dati appuntamento nella pinacoteca a Palazzo di Città. “Crediamo che la presenza giovanile sia sempre utile per ampliare idee e progetti – dice il consigliere comunale del partito Lucia Lupo che ha voluto sostenere l'iniziativa – è importante il confronto così come è avvenuto sabato, nel dialogo con il nostro assessore Valeria Caci, Aprire nuovi orizzonti e pensare alla città dal punto di vista giovanile, diventa un arricchimento”. Rappresentanze giovanili sono arrivate da diverse aree della Sicilia. “In questi anni, come Mpa-Grande Sicilia, stiamo lavorando molto per rafforzare la base del partito e valorizzare le iniziative e le idee dei più giovani. I risultati ci cono – spiega Giuseppe Gallo che riveste anche il ruolo di consulente per le politiche giovanili del sindaco Terenziano Di Stefano – per questo, sabato scorso, abbiamo voluto fare il punto della situazione e rapportarci con chi arriva da altre zone dell'isola”. All'iniziativa hanno preso parte diversi dirigenti autonomisti, compreso il portavoce Rosario Caci. Quella dell'Mpa, nell'amministrazione cittadina, è una presenza sempre più consolidata e rafforzata da un rapporto politico piuttosto franco con il primo cittadino. I leader regionali e del territorio credono parecchio al rafforzamento, non solo con innesti istituzionali ma inoltre con la partecipazione attiva dei giovani, in città guidati dallo stesso Gallo. Un dibattito, quello dello scorso sabato, che ha attirato l'attenzione di consiglieri di altri partiti di maggioranza. In platea, si è visto il presidente della commissione consiliare bilancio Vincenzo Tomasi, esponente M5s.