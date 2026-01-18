Mpa, a Mazzarino nasce coordinamento: affidato a Gotadoro

Responsabile organizzativo e portavoce del movimento, invece, Deianira Sanfilippo

Mazzarino. E' stato costituito il coordinamento cittadino del Movimento per l’Autonomia-Grande Sicilia. In occasione di un incontro, è stato individuato come coordinatore cittadino, Mauro Gotadoro. Responsabile organizzativo e portavoce del movimento, invece, Deianira Sanfilippo. All’incontro erano presenti numerosi simpatizzanti che hanno già sposato il progetto autonomista. L’intero direttivo ha espresso la necessità di istituire, nel più breve tempo possibile, i comitati scientifici che fungeranno da supporto ulteriore e costituiranno veri e propri sottogruppi consultivi nella definizione di linee strategiche e nella valutazione di progetti che coinvolgano la comunità mazzarinese. I comitati saranno costituiti, ciascuno, per temi di stringente attualità: sanità e ricerca, diritti umani e pari opportunità, industria, artigianato, commercio e agricoltura, ambiente e servizi di pubblica utilità, diritti degli animali, infrastrutture, lavoro e politiche tributarie, turismo e cultura, sport e politiche giovanili. “Il confronto con la società civile appare doveroso e quindi siamo aperti ad ogni forma di dialogo che possa apportare proposte e azioni positive nell’interesse del nostro territorio, portando avanti le nostre idee autonomiste e in favore della nostra Sicilia", ha spiegato Gotadoro.