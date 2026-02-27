Mostra Bastione, commissione e amministrazione insieme per seconda edizione

Verso la seconda edizione

Gela. Istituzionalizzare gli eventi culturali per radicare con cadenza annuale l'azione politica, in un rapporto di osmosi con i cittadini dei quartieri e di tutta la città. La commissione sport turismo e spettacolo ha tracciato una linea programmatica e politica con l'amministrazione e con i cittadini dei quartieri e ciò per rilanciare, tra tutte, la seconda edizione della mostra fotografica del bastione dedicata alle tradizionali attività del mare della pesca e della marina. "Una nuova sfida culturale che mette in relazione le tradizioni, la memoria e nuovi modi innovativi di vivere i quartieri. La commissione ieri ha incontrato l'assessore Filippo Franzone e alcuni abitanti della zona Bastione, già impegnati nella scorsa edizione, per programmare la seconda edizione della mostra che potrà essere contornata anche da attività collaterali fieristiche e gastronomiche. La commissione in tal senso ha più volte incontrato il primo cittadino che ha mostrato grande interesse e approvazione sul lavoro che giornalmente svolgono i componenti consiglieri su temi importanti per la nostra città quali la cultura e gli eventi culturali. La seconda edizione della mostra fotografica e' programmata per il mese di settembre 2026", fanno sapere dalla commissione.