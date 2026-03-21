Morto per lavorare, la tragica fine di Marco Catania: avviata una raccolta fondi a sostegno della famiglia

A seguito dell'incidente, le autorità tedesche stanno conducendo verifiche

Gela. A inizio marzo ha perso la vita, vittima di un grave incidente in un cantiere edile, in Germania, dove lavorava. La tragica fine del giovane gelese Marco Catania ha scosso la famiglia e i tanti che lo conoscevano. Aveva scelto di recarsi in Germania, dove la famiglia vive, ma senza rinunciare alle sue radici in città. I parenti hanno lanciato una raccolta fondi, online, per sostenere i familiari. A seguito dell'incidente, le autorità stanno conducendo verifiche. Pare che il corpo del ragazzo non sia stato ancora restituito ai suoi cari, per i funerali. Per il venticinquenne non c'è stato nulla da fare. Sarebbe stato colpito da materiale di cantiere. Sembra inoltre che altri operai impegnati nel cantiere edile siano rimasti feriti, in modo non grave.

La raccolta fondi è stata attivata al seguente indirizzo internet

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