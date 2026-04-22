Morto Michelangelo Bevilacqua, è stato storico titolare di un'attività meccanica in città

Domani i funerali presso la parrocchia del Carmine

Gela. Oggi è deceduto Michelangelo Bevilacqua, storico titolare di un'attività meccanica in città. Attraverso la dedizione curata negli anni, ha saputo sempre garantire i rapporti sia a livello professionale sia sul piano affettivo. La stessa passione è stata coltivata e tramandata alle successive generazioni della sua famiglia. Simbolo di altruismo, solidarietà e onestà, è sempre stato circondato dall'affetto della moglie, dei figli, del genero, della nuora e dei nipoti. Si è spento all'età di 84 anni. I funerali si svolgeranno domani, 23 aprile, presso la parrocchia del Carmine, alle ore 17.