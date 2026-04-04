Morto lo scrittore Vittorio Messori, aveva 84 anni

BRESCIA (ITALPRESS) - Si è spento nella sua casa a Desenzano del Garda, nel Bresciano, lo scrittore e giornalista Vittorio Messori. Aveva 84 anni. Con il libro "Ipotesi di Gesù" del 1976 portò il cris...

A cura di Redazione 04 aprile 2026 09:15

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BRESCIA (ITALPRESS) - Si è spento nella sua casa a Desenzano del Garda, nel Bresciano, lo scrittore e giornalista Vittorio Messori. Aveva 84 anni. Con il libro "Ipotesi di Gesù" del 1976 portò il cristianesimo al centro del dibattito culturale anche internazionale. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).