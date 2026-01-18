Morto il minore coinvolto in un incidente stradale, aveva quindici anni: dolore per i familiari

Strazio per i familiari, giunti in ospedale

Gela. Le sue condizioni, come abbiamo riferito, erano già molto gravi. A nulla sono serviti i soccorsi. E' morto Walter Diliberto, il minorenne coinvolto in un incidente stradale, questa mattina, in via Ara Pacis. Aveva quindici anni. Era in sella a una moto da cross e sarebbe finito a terra. Strazio per i familiari, giunti in ospedale. Non è stato possibile attivare neanche l'elisoccorso, dato che il giovane era già deceduto.