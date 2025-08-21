Morto Giovanni Pandolfo, una vita dedicata all'arte della cucina: "Un esempio per tutti"

A rendergli omaggio anche il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione

Gela. Un punto di riferimento per la ristorazione locale. È morto Giovanni Pandolfo, chef assai noto in città per la sua lunga attività e per le tante iniziative avviate nel settore, nel corso degli anni. A rendergli omaggio anche il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione. "Oggi Gela perde uno dei suoi più importanti ristoratori, Giovanni Pandolfo. Un esempio di professionalità, gentilezza e passione, uomo d’altri tempi che ha saputo lasciare un segno profondo nella nostra comunità. Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono il più sincero cordoglio e si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di dolore. Con la sua scomparsa, non viene a mancare soltanto un grande professionista, ma soprattutto un uomo perbene, punto di riferimento per tutti", dicono.