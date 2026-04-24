Morto Franco Gallo, storica voce del giornalismo locale

Un vuoto enorme si apre per i tanti che lo conoscevano e lo hanno seguito

Gela. Ha lottato dopo il malore e l'emorragia cerebrale, che lo ha portato a subire un complesso intervento chirurgico. È morto a sessantuno anni il giornalista Franco Gallo. Firma storica, soprattutto sportiva, e per anni alla guida dell'approfondimento politico "Agorà", Gallo è spirato al "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove nella notte tra lunedì e martedì era stato trasferito d'urgenza. Era corrispondente del quotidiano "La Sicilia" e voce sempre fuori dal coro, a difesa della sua amata Gela. Enorme il dolore per una morte tragica. Lascia la moglie e la sua famiglia che lo hanno assistito senza mai risparmiarsi. Un vuoto enorme si apre per i tanti che lo conoscevano e lo hanno seguito per anni. La nostra redazione è vicina al dolore della famiglia.