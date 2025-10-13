Morte Scicolone, verifiche per ricostruire le cause del decesso del giovane

Il giovane, si era da poco ripresentato dai familiari, dopo aver fatto perdere le proprie tracce per circa quarantotto ore

Gela. Le cause del decesso del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, spirato ieri in ospedale, saranno al centro di approfondimenti. Il giovane, si era da poco ripresentato dai familiari, dopo aver fatto perdere le proprie tracce per circa quarantotto ore. I carabinieri lo hanno rintracciato e il sindaco Di Stefano aveva lanciato un appello pubblico. Pare che ieri, appunto, il trentunenne sia stato colto da un malore, probabilmente anche a causa di una caduta. Un familiare lo ha accompagnato in ospedale, dove però le sue condizioni si sarebbero aggravate, al punto da causare il decesso. La procura probabilmente cercherà di delineare in maniera più chiara l'intera dinamica dei fatti. Verranno condotte verifiche sul corpo, anche con esami autoptici.