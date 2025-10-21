Quotidiano di Gela

Morte Scicolone, l'ultimo saluto al trentunenne: sulle cause del decesso avviate verifiche

Sul corpo, la scorsa settimana, è stata effettuata l'autopsia, per acquisire elementi utili a definire le cause del decesso

21 ottobre 2025 18:38
Gela
Cronaca
Gela. Un'indagine farà chiarezza sulle cause del suo decesso, avvenuto due settimane fa, dopo l'arrivo all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Nel pomeriggio, si sono tenuti i funerali del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone. La cerimonia funebre è stata officiata in chiesa Madre. L'ultimo saluto accompagnato anche da palloncini bianchi. Il giovane, sulla cui fine la famiglia vuole fare chiarezza, solo tre giorni prima della morte aveva fatto perdere le proprie tracce, ritrovato dai carabinieri. Il sindaco Terenziano Di Stefano aveva lanciato un appello pubblico, al fine di individuarlo prima possibile. Appariva in buone condizioni. Poi, quelle ore che hanno preceduto l'arrivo in ospedale, il possibile malore e condizioni cliniche che sono peggiorate fino alla morte. Sul corpo, la scorsa settimana, è stata effettuata l'autopsia, per acquisire elementi utili a definire le cause del decesso. I pm della procura e i carabinieri stanno conducendo verifiche.

