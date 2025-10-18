Morte Scicolone, effettuata l'autopsia sul corpo del trentunenne

I familiari vogliono chiarezza e la procura ha avviato un'indagine

Gela. Si sono concluse questa mattina le attività tecniche sul corpo del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, morto una settimana fa dopo l'arrivo all'ospedale "Vittorio Emanuele". Il medico legale incaricato dell'autopsia ha effettuato accertamenti che serviranno ad acquisire elementi ulteriori. Il giovane, solo tre giorni prima, aveva fatto perdere le proprie tracce, allontanandosi dall'abitazione di famiglia e senza dare notizie. Subito, è partita l'iniziativa per rendere pubblica la vicenda, con un appello lanciato dal sindaco Di Stefano. I carabinieri lo hanno ritrovato e le sue condizioni non sembravano preoccupare. Domenica scorsa, un malore e l'arrivo in ospedale, dove pare che il quadro clinico sia peggiorato, fino al decesso. I familiari vogliono chiarezza e la procura ha avviato un'indagine. Nei prossimi sessanta giorni, sarà depositata la relazione del medico legale e si valuteranno successive decisioni. Anche i familiari hanno nominato un consulente di parte.

In foto Andrea Giuseppe Scicolone