Morte Orlando, domani camera ardente a Palazzo di Città

Gela. La morte del dottor Carmelo Orlando, storico esponente del Pd, ha toccato la politica locale. "Esprimo profondo cordoglio personale e dell’intero consiglio comunale per la dipartita del dott. Carmelo Orlando, uomo, politico e, soprattutto, medico dedito al prossimo con grande spirito di servizio. Una scomparsa che ci rattrista profondamente e che fa perdere tanto alla nostra comunità gelese sul piano umano e professionale. Domani alle ore 10, in accordo con la famiglia, la salma sarà trasferita presso Palazzo di Città dove verrà allestita la Camera ardente presso Sala Rinascimento", indica in una nota il presidente del consiglio comunale Paola Giudice. Dal Comune il feretro sarà poi trasferito presso la Chiesa Madre, dove alle ore 17 saranno celebrati i funerali. Il sindaco Terenziano Di Stefano, la giunta e l’intera assise civica esprimono profondo cordoglio per il lutto che ha colpito il consigliere Gaetano Orlando, per la morte del fratello Carmelo Orlando. "PeR esprime dispiacere per la perdita del dott. Carmelo Orlando. Ha dedicato la sua vita agli altri, nella professione medica e nell attività politica. Professionista serio e stimato. Le più sentite condoglianze alla famiglia Orlando da parte di tutta la comunità PeR", fanno sapere gli esponenti di "Progressisti e Rinnovatori".