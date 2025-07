Morte Orlando, aperta la camera ardente in municipio: tanta commozione e istituzioni presenti

I funerali si terranno in chiesa Madre, dalle ore 17

Gela. Da questa mattina, è aperta la camera ardente in onore del medico ed ex consigliere comunale Carmelo Orlando. Tanta commozione e le istituzioni presenti per rendere omaggio a un esponente che ha segnato buona parte della storia del centrosinistra cittadino, negli anni tra le file del Pd. Molti cittadini e chi semplicemente lo conosceva, hanno voluto esserci. I funerali si terranno in chiesa Madre, dalle ore 17.