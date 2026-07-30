Morte Enzo Faraci, Lupo: "Vicini a tutta la famiglia Faraci e Caci"

Il cordoglio del consigliere Mpa

Gela. Il consigliere comunale del Movimento per le Autonomie–Grande Sicilia, Lucia Lupo, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del padre del consigliere comunale Rosario Faraci, del gruppo Una Buona Idea, nonché suocero del Coordinatore dell'MPA Rosario Caci. In questo momento di grande dolore, Lucia Lupo desidera manifestare la propria vicinanza a Rosario Faraci, a Rosario Caci e a tutti i familiari, porgendo le più sincere e sentite condoglianze per la dipartita di Enzo Faraci. "Di fronte a una perdita così dolorosa – dice Lupo – vengono meno le distinzioni politiche e resta soltanto il valore della vicinanza umana. A nome mio e del Movimento per le Autonomie–Grande Sicilia esprimo il nostro affettuoso cordoglio a Rosario Faraci, a Rosario Caci e alle rispettive famiglie, con l'auspicio che possano trovare conforto nell'affetto dei propri cari e nel ricordo indelebile della persona che oggi ci lascia".