Morta la 49enne vittima di aggressione a Misterbianco

Non ce l'ha fatta la vittima 49enne dell'aggressione nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio nella frazione di Belsito a Misterbianco, nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta la vittima 49enne dell’aggressione nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio nella frazione di Belsito a Misterbianco, nel Catanese. Il suo cuore ha cessato di battere nel pomeriggio e la diagnosi più accreditata sarebbe quella di morte cerebrale.

In segno di cordoglio per la scomparsa di Alessandra Bruno, 49enne misterbianchese vittima di femminicidio, il sindaco Marco Corsaro, sentito il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie, ha disposto l’annullamento delle cerimonie cittadine previste per la Festa della Repubblica, fra cui il passaggio della Fanfara dei Bersaglieri, nel rispetto del dolore dei familiari e degli amici di Alessandra. L’Amministrazione comunale di Misterbianco, inoltre, aderisce all’appello della Parrocchia “San Massimiliano Kolbe” per una fiaccolata di solidarietà da svolgersi mercoledì 3 giugno per le vie del quartiere di Belsito, con partenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 19.30.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).