Morselli, "stanca di voci e attacchi anonimi": "È urgente un confronto con M5s"

L'esponente M5s non pare più intenzionata a muoversi in bilico

Gela. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano è attraversata da fermenti, che si muovono spesso sottotraccia ma che in alcuni frangenti diventano plateali, come accaduto ieri sera in aula consiliare. Non è solo il Pd pomo di una certa discordia. Tra i cinquestelle, è soprattutto l'assessore Romina Morselli a sentirsi quasi messa in discussione ma senza che la fonte delle critiche si sia del tutto disvelata. L'esponente M5s non pare più intenzionata a muoversi in bilico. Ha la piena fiducia del sindaco Terenziano Di Stefano e del deputato di riferimento Nuccio Di Paola ma attende un vero e proprio confronto. "Si tratta, nella maggior parte dei casi, di ricostruzioni non firmate, prive di un confronto diretto e mai affrontate nelle sedi politiche opportune, che finiscono per alimentare un clima di costante fibrillazione attorno alla mia persona e al mio ruolo amministrativo. Una dinamica che non condivido e che ritengo non utile né al lavoro politico né, soprattutto, alla città. Desidero chiarire che, per quanto mi riguarda, il rapporto con il partito, dalla deputazione alla segreteria fino al gruppo consiliare, è improntato alla serenità e al confronto. Con alcuni c’è un dialogo più costante, con altri meno, ma riconosco una visione comune della città e degli obiettivi da raggiungere. Proprio per questo motivo - dice - ho richiesto e auspico un confronto chiaro e definitivo, che possa svolgersi già nei prossimi giorni, affinché si chiarisca una volta per tutte se esistano reali elementi di dissenso o se si tratti esclusivamente di narrazioni esterne. Ritengo infatti che eventuali criticità debbano essere affrontate con trasparenza, nelle sedi opportune e assumendosi la responsabilità delle proprie posizioni. È questo il modo corretto di fare politica". In questa fase, è ancor più impegnata nella costruzione della programmazione estiva e per arrivare all'obiettivo di un pieno rilancio turistico. "Non posso sempre essere distratta da voci - continua - se qualcuno ha motivo di muovermi critiche lo faccia pubblicamente". Per Morselli, è urgente un confronto con il gruppo del Movimento cinquestelle, che due anni fa ha sostenuto, con voti rivelatisi pesanti sull'esito. "Il lavoro da portare avanti per la nostra città è tanto e richiede concentrazione, equilibrio e senso di responsabilità. Per quanto mi riguarda, tutte le mie energie sono rivolte esclusivamente a questo. Non sono interessata a dinamiche interne o a percorsi di carriera politica, per me la politica è e resta servizio verso la città. Proprio per questo non intendo farmi distrarre da fughe di notizie o da dinamiche opache. Tuttavia rivendico con chiarezza il diritto di sapere se esistano valutazioni sul mio operato, perché la serenità personale è condizione indispensabile per amministrare con responsabilità. Devo poter guardare il sindaco con la consapevolezza di operare in un clima limpido, leale e condiviso. Ed è per questo che oggi - aggiunge - sento il dovere di chiarire pubblicamente la mia posizione. Ribadisco la mia piena disponibilità al confronto, al dialogo e, se necessario, anche al miglioramento dell’azione amministrativa, ma sempre nel rispetto della trasparenza e della correttezza politica. Il mio impegno resta uno solo, lavorare con serietà e dedizione per il bene della città". L'assessore non sembra ricercare salvacondotti a tutti i costi. "Per me - conclude - è fondamentale la trasparenza nei rapporti. Per questo, penso che un confronto leale sia necessario. Non mi interessano carriere politiche ma voglio lavorare serenamente per la città. Poi, trarrò le mie riflessioni ma davanti a contestazioni concrete, se ci saranno".