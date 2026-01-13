Monotematico su investimenti, Nicosia: "Invitato solo un consorzio, Speziale non rappresenta tutti gli autotrasportatori"

Secondo l'avvocato Nicosia, “quanto accaduto fa risaltare una visione piuttosto parziale che viene proiettata dalla politica locale”

Gela. Nelle pieghe organizzative del consiglio comunale monotematico, tenutosi ieri per la disamina del futuro degli investimenti sul territorio, spunta però qualche “svista”. In aula, infatti, sono intervenute le parti sociali, sia sindacati sia organizzazioni datoriali. Inoltre, c'era una rappresentanza degli autotrasportatori, con l'ex parlamentare regionale Lillo Speziale. “Mancavano però gli altri consorzi degli autotrasportatori – dice l'avvocato Giuseppe Nicosia – mi fa piacere che sia stato invitato Speziale che però non rappresenta tutti i consorzi ma solo quello che presiede. Ce ne sono altri, come il consorzio “Gela Trans”, da me presieduto, e il consorzio “Rinascita”, presieduto invece dal dottor Bartolo Scrivano. Non so di che tenore sia stato l'intervento dell'onorevole Speziale ma chiaramente ha parlato solo in rappresentanza di un consorzio”. Secondo l'avvocato Nicosia, “quanto accaduto fa risaltare una visione piuttosto parziale che viene proiettata dalla politica locale”. “Sarebbe stato giusto dare spazio alle istanze di tutti i consorzi, in un settore strategico e complesso come quello dell'autotrasporto, toccato dalla riconversione industriale. Mi dispiace - conclude Nicosia - che ancora oggi possano verificarsi situazioni simili, dalle quali prendo nettamente le distanze”.