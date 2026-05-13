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"Mondo opposto 2", Sammartino torna in libertà: accolto il ricorso difensivo

Secondo gli inquirenti, che hanno condotto l'inchiesta "Mondo opposto 2", era un contatto diretto, per la droga a Gela, del gruppo niscemese dei Musto

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
13 maggio 2026 17:35
"Mondo opposto 2", Sammartino torna in libertà: accolto il ricorso difensivo -
Gela
Niscemi
Cronaca
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Gela. Per la sua posizione, i giudici del riesame di Caltanissetta hanno disposto l'annullamento dell'ordinanza. Torna in libertà il trentaseienne Giuseppe Sammartino, che lascia il carcere. Secondo gli inquirenti, che hanno condotto l'inchiesta "Mondo opposto 2", era un contatto diretto, per la droga a Gela, del gruppo niscemese dei Musto, con il tramite di Francesco Torre, a sua volta toccato dall'inchiesta della Dda di Caltanissetta e dei carabinieri. Il riesame ha accolto il ricorso difensivo, avanzato dall'avvocato Giacomo Ventura, disponendo la scarcerazione. Le indagini a carico di Sammartino vanno avanti così come per gli altri coinvolti.

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