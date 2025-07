"Molte difficoltà ma l'amministrazione sta dando tanto", Morselli: "Sindaco dimostra fermezza, giunta compatta"

L'assessore, che con il sindaco condivise una fase dell'esperienza amministrativa dell'ex giunta Greco, ha accolto con favore la mossa di Di Stefano, tesa a mettere in secondo piano qualsiasi riflessione politica, almeno in questo frangente

Gela. L'amministrazione comunale, superata la prova politica del nuovo contratto Ghelas, ha davanti a sé ancora molteplici capitoli da affrontare e in queste settimane dovrà varare il bilancio stabilmente riequilibrato, per non perdere il passo e guardare al dissesto per superarlo prima possibile. Il sindaco Di Stefano, fin dall'inizio, ha chiesto alla sua squadra di governo della città di fare unione e di approcciarsi ai temi essenziali. “Le condizioni nelle quali ci troviamo a lavorare, con un Comune che praticamente non ha più personale a sufficienza, non sono tra le migliori – dice l'assessore Romina Morselli – però, ci stiamo mettendo tutto per rispettare gli impegni assunti con la città. Ci sono settori, come il mio e quello dell'assessore Di Cristina, che mancano completamente di personale. Noi stessi adempiamo all'assenza di funzionari e dipendenti. Non è facile ma i risultati ci sono”. Morselli, in giunta sotto la bandiera M5s sulla scorta dell'accordo elettorale dello scorso anno, analizza una condizione, politica e amministrativa, del “modello Gela”, senza accodarsi a giudizi aprioristici. I finaziamenti della nuova programmazione 2021-2027 sono uno dei suoi impegni istituzionali portanti, insieme al rilancio turistico. “E' capitato che sia passata, all'esterno, un'idea di tensione in giunta o di scontro – sottolinea – invece, tutti gli assessori si aiutano a vicenda, posso assicurarlo. Cerchiamo di confrontarci sempre sui temi e sui punti del programma da raggiungere. Il sindaco dimostra fermezza e un'ottima capacità di mediare”. A maggior ragione, l'assessore, che con il sindaco condivise una fase dell'esperienza amministrativa dell'ex giunta Greco, ha accolto con favore la mossa di Di Stefano, tesa a mettere in secondo piano qualsiasi riflessione politica, almeno in questo frangente. “Ha fatto molto bene – conclude – riesce a stemperare sul nascere qualsiasi situazione che possa eventualmente alterare gli equilibri. Ci ha sempre chiesto di dare assoluta precedenza agli atti e non intende dare sfogo a nessuna visione diversa, che magari dia priorità a esigenze politiche o a carriere personali. La città viene prima di ogni cosa e io devo dire di essere d'accordo con questa linea”.