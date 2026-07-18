Quotidiano di Gela

Molesta una ragazza in mare a Mondello, denunciato uomo di 29 anni

Attualmente l'uomo risulta denunciato a piede libero per violenza sessuale e falsa attestazione dei dati personali.

A cura di Redazione Redazione
18 luglio 2026 18:53
Molesta una ragazza in mare a Mondello, denunciato uomo di 29 anni -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 29 anni è stato denunciato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza. L’episodio si è consumato sulla spiaggia di Mondello: la giovane si trovava in acqua con un’amica quando è stata raggiunta da un gruppo di 6-7 ragazzi, che avrebbero iniziato a importunarle.

In un momento successivo uno di loro, di nazionalità romena, si sarebbe avvicinato alla vittima tentando di palpeggiarla: la ragazza avrebbe reagito colpendo il 29enne con uno schiaffo, dopodiché ha iniziato a gridare mettendo in fuga il branco. Una volta raggiunta la riva la giovane ha chiamato il 112, seguendo il suo aggressore per fornire indicazioni precise sulla sua posizione: il 29enne è stato poi fermato a piazza Valdesi dagli agenti del commissariato San Lorenzo e condotto negli uffici di polizia, dove avrebbe tentato di depistare le forze dell’ordine fornendo un’identità falsa; attualmente l’uomo risulta denunciato a piede libero per violenza sessuale e falsa attestazione dei dati personali.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 18 luglio 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela