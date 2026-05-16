Modena, Tajani “Luca Signorelli è un eroe”

ROMA (ITALPRESS) - "Luca Signorelli è un eroe. E' uno dei passanti che ha fermato la furia omicida dell'uomo di origini marocchine che oggi ha seminato violenza e terrore a Modena. Nonostante fosse fe...

A cura di Redazione 16 maggio 2026 21:30

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ROMA (ITALPRESS) - "Luca Signorelli è un eroe. E' uno dei passanti che ha fermato la furia omicida dell'uomo di origini marocchine che oggi ha seminato violenza e terrore a Modena. Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì. Lo ringrazio per questo valoroso gesto di altruismo, un esempio per tutti". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS).