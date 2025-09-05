"Modello Gela", Pci: "Giusto puntare sulla riconferma di Di Stefano, l'alleanza deve sostenerlo"

Gli esponenti del Pci locale, in un periodo di riflessioni sulla “prospettiva dei dieci anni” di governo della città, condividono la disamina del parlamentare Ars Nuccio Di Paola

Gela. Nel corso di un recente incontro avuto con il sindaco Terenziano Di Stefano, i comunisti hanno ribadito la loro piena piena adesione al progetto, in attesa del passo fondamentale del bilancio stabilmente riequilibrato e senza farsi prendere dall'agone della rappresentanza a ogni costo. Gli esponenti del Pci locale, in un periodo di riflessioni sulla “prospettiva dei dieci anni” di governo della città, condividono la disamina del parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che certamente si pone a favore della continuità amministrativa e di una ricandidatura di Di Stefano. “Si mantiene in sostanza l'impegno assunto durante l'agorà, quando si decise e condivise che l'alleanza tra cinquestelle, “Una Buona Idea”, progressisti e sinistra, si poneva in alternativa al centrodestra. Programma condiviso, unità politica da estendere in tutte le competizioni elettorali, anche a quelle entità civiche che si rivedono nel centrosinistra, e la riconferma del sindaco Terenziano Di Stefano per il prossimo mandato, al fine di completare quanto iniziato e per ulteriori miglioramenti che servono”, indica il presidente del gruppo locale Pci Salvatore D'Arma. Per i comunisti, il raggiungimento degli obiettivi passa da un pieno impegno di tutta l'alleanza. “Attuazione del programma e risultati dipendono non solo dal sindaco ma da tutta l'amministrazione e dalle forze politiche che lo sostengono”, conclude D'Arma.

In foto D'Arma e il segretario Vacca